"شكرًا لهؤلاء".. أول رسالة من لويس كاسترو بعد قرار إقالته!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

بعث الرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السابق، رسالة شكر لكل من دعمه، وذلك بعد إعلان رحيله عن قيادة الفريق السعودي بشكل رسمي.

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وكان النصر قد أصدر بيانًا رسميًا مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه: "قررت شركة النادي رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها، ومتمنين له التوفيق".

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وقال كاسترو، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام اليوم الأربعاء: "الآن بعد أن توقفت عن مهامي كمدرب للنصر، أود أن أشكر كل من دعمني وعمل كل يوم بجانبي، أتمنى لهم التوفيق والنجاح".

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وتولى كاسترو قيادة الفريق النصراوي في صيف عام 2023؛ إلا أنه فشل في قيادته للتتويج بأي بطولة رسمية، مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حقق 36 فوزًا، مقابل 9 تعادلات ومثلهم من الهزائم، خلال 54 مباراة رسمية تحت قيادة كاسترو، في مختلف المسابقات الرسمية "محليًا وخارجيًا".