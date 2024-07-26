لويس كاسترو يكشف عن "مفاجأة كبرى" للجماهير في ميركاتو النصر

مفاجأة لجماهير النصر في الميركاتو..

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن "خطة فريقه" في سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر حسم صفقة وحيدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينيسي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. صدم كاسترو في تصريحات مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، جماهير الفريق النصراوي؛ بإعلانه عدم التعاقد مع أي صفقة كبيرة، في صيف العام الحالي.

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وقال المدير الفني البرتغالي، مخاطبًا الجماهير: "الصيف الماضي كان استثنائيًا في تعاقدات الأندية السعودية.. لا تنتظروا هذا الأمر يتكرر مجددًا في الميركاتو الحالي".

وأشار لويس كاسترو، إلى امتلاك النصر "8 لاعبين أجانب" في قائمته، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ هم: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، الثلاثي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس وبينتو، الإسباني إيمريك لابورت، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني".

وأوضح كاسترو أن النصر سيتحرك للتعاقد مع لاعب واحد فقط أو اثنين، في الفترة القادمة من الميركاتو الصيفي الحالي، من مواليد 2003 أو أكثر؛ ضمن قائمة "الأجانب تحت السن".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أنباءً قوية عن إمكانية رحيل تاليسكا وتيليس، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ قبل أن يخرج كاسترو بتصريحاته، التي تؤكد استمرار الثنائي في الموسم الرياضي القادم.