لويس سييرا : لن نتهاون أمام العهد اللبناني في مباراة الإياب

عبر سييرا عن رضاه على المستوى المميز الذي ظهر به اللاعبين خلال المباراة

ماجد جزر

أشاد المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب نادي اتحاد جدة السعودي بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد فاز على ضيفه العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ32 ، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعبر سييرا عن رضاه على المستوى المميز الذي ظهر به اللاعبين خلال المباراة، مؤكدًا أن نتيجة الذهاب لن تؤثر عليهم.

وأنهى المدرب التشيلي تصريحاته : "يجب أن نستمر في العمل ومواصلة التحسن وعدم الاكتفاء بما تحقق خلال الفترة الأخيرة".

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واكد سييرا أن الفريق سيخوض مباراة الإياب التي ستُقام في لبنان بكل قوة من أجل مواصلة المشوار في البطولة العربية.