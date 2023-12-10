معا يا صديقي حتى نهاية المشوار.. حلم ميسي وسواريز "الأخير" يتحقق؟

الأوروجوياني لويس سواريز يتحدث عن مستقبله.

يبدو أن الحلم المشترك للثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز على أعتاب التحقق خلال الفترة المقبلة.

وسبق وصرح النجم الأوروجوائي بأن لديه حلما مشتركا مع أسطورة الأرجنتين، يتمثل في أن ينهيا مسيرتهما بفريق واحد، بعدما تزاملا في فترة ذهبية ببرشلونة.

وأنهى سواريز مؤخرا رحلته مع جريميو البرازيلي، بتسجيل 17 هدفا في الدوري ليتوج كأفضل لاعب، بعدما كان سببا رئيسيا في احتلال فريقه المركز الثاني بالمسابقة.

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وقال سواريز في تصريح لشبكة (تيليدوس) الأوروجوائية: "يمكن أن يكون إنتر ميامي الأمريكي وجهة محتملة، فهناك أفضل لاعب في العالم (ميسي)".

وأضاف: "ليو صديق مقرب، ودائما ما أتبادل معه الحديث حول المستقبل (تحقيق حلم مزاملته)، لكني الآن أحتاج للراحة وللاستمتاع بوقتي وبعدها سأتخذ قرارا".