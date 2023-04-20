لويس سواريز يثير جنون جماهير برشلونة بصورة تؤكد اقتراب عودة ميسي

لويس سواريز يثير الجدل حول عودة ميسي لبرشلونة!

أثار لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق الجدل حول عودة ليونيل ميسي لصفوف النادي الإسباني بالفترة المقبلة في ظل الشائعات المنتشرة عن عودة النجم الأرجنتيني للكامب نو.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن ميسي يقترب من العودة لبرشلونة الموسم المقبل، وأن إدارة النادي قدمت عرض رسمي لنجم الأرجنتين لاستعادته.

ونشر سواريز صورة تجمعه بميسي من مباراة سابقة لفريق برشلونة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"وكتب على الصورة "back" ليزيد من الشكوك حول عودة الأرجنتيني لصفوف الفريق.

وكانت الصورة من الاحتفالية للويس سواريز وميسي بالفوز الساحق لبرشلونة على ديبورتيفو في ريازور بنتيجة 0-8، حيث سجل سواريز أربع أهداف بينما سجل ميسي هدفًا.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في موسم 2021 مجانًا بعد توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي وانتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.