لويس سواريز يثير جنون جماهير برشلونة بصورة تؤكد اقتراب عودة ميسي

أثار لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق الجدل حول عودة ليونيل ميسي لصفوف النادي الإسباني بالفترة المقبلة في ظل الشائعات المنتشرة عن عودة النجم الأرجنتيني للكامب نو.
وذكرت تقارير صحفية عديدة أن ميسي يقترب من العودة لبرشلونة الموسم المقبل، وأن إدارة النادي قدمت عرض رسمي لنجم الأرجنتين لاستعادته.
ونشر سواريز صورة تجمعه بميسي من مباراة سابقة لفريق برشلونة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"وكتب على الصورة "back" ليزيد من الشكوك حول عودة الأرجنتيني لصفوف الفريق.
وكانت الصورة من الاحتفالية للويس سواريز وميسي بالفوز الساحق لبرشلونة على ديبورتيفو في ريازور بنتيجة 0-8، حيث سجل سواريز أربع أهداف بينما سجل ميسي هدفًا.
ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في موسم 2021 مجانًا بعد توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي وانتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.
اختيارات المحررين
- مدريد يعاني من أجل الأبطال وبرشلونة لن يتوج باللقب .. ترتيب "لا ليجا" بعد كأس العالم
- غاب رفيقه فغابت الأهداف .. روبرت ليفاندوفسكي هداف صغار القوم!
- صلاح وبنزيما ونجم برشلونة المُعار .. مسلمون لم يمنعهم رمضان من التألق في أوروبا!
- حتى لو أضاع ركلة جزاء .. هالاند "تريمنتور" دوري الأبطال ينتقم من بايرن ميونخ!
- هل يطرده القانون السعودي؟ .. العقوبات المنتظرة على رونالدو بعد "الحركة المشينة"