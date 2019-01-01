لويس سواريز: ليفربول يلعب مثل برشلونة، لا أرى اختلافًا كبيرًا بينهما

اللاعب يشعر بالحماس لعودته للعب على آنفيلد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لويس سواريز نجم برشلونه شعوره بالحماس للعب على ملعب آنفيلد من جديد، ذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة ناديه أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المهاجم السابق للريدز عن المباراة القادمة وفريقه السابق قائلًا للموقع الرسمي للبارسا "طريقة لعب ليفربول ربما تفاجئ الناس، لكنهم يلعبون بدءً من الخلف ولديهم لاعبين مميزين في الوسط يستيطعون إيصال الكرة لمهاجميهم".

"يلعبون بطريقة مشابهة لطريقة لعبنا. لا أعتقد أن هناك اختلافًا كبيرًا. ما هو مؤكد أن الفريقين قويان جدًا والحذر مطلوب من كليهما".

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أضاف حول العودة للعب على آنفيلد "بالتأكيد أشعر بالحماس للعودة للعب على ملعب مثل آنفيلد حيث تتطلع الجماهير لرؤيتي. تحدثت مطولًا مع جوردان هندرسون وهو يتطلع قدمًا للعب أمامي وأمام كوتينيو، وهذا سيكون خاصًا، لكن كل لاعب يلعب لصالح فريقه الآن ويُقدم أفضل ما لديه".

"أتذكر أن الجماهير هناك لديها الكثير من العاطفة. تحدثت مع بعض الأشخاص الذين مازالوا هناك وهم يفتقدون تلك اللحظات التي كنا بها معًا".

يُذكر أن سواريز ترك ليفربول باتجاه برشلونة صيف 2014 مقابل ما يقرب من 82 مليون يورو، بعدما عاش مواسمًا رائعة مع الفريق الأحمر لكن دون الفوز سوى بلقب واحد هو كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2011-2012.