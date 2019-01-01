لويس سواريز: لو تعرضت لموقف بوسكيتس لرحلت عن برشلونة

تعرف على تصريحات سواريز حول ما يحدث مع بوسكيتس في النادي الكتالوني

أبدى لويس سواريز، أسطورة برشلونة، اعتراضه على ما يحدث مع سيرجيو بوسكيتس، قائد البلوجرانا الثاني، وكثرة تبديلاته مطالبًا الأخير بالرحيل عن النادي الكتالوني.

سواريز هو أحد أساطير النادي وأول إسباني يحقق الكرة الذهبية كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر.

وقال سواريز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "بوسكيتس شخص جيد للغاية، لو أنني ألعب في الفترة الحالية وتعاملوا معي بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معه لقررت مغادرة النادي فورًا".

وتابع: "لو أنّ السبب الرئيسي وراء إخراج بوسكيتس هو الجانب البدني فهذا أمر مفهوم ولكن لو أي سبب آخر فيجب على اللاعب الذهاب لرئيس النادي وطلب الرحيل".

سواريز وجّه انتقادًا إلى المدير الفني إرنيستو فالفيردي بسبب تعامله مع بوسكيتس بقوله: "بعد 10 سنوات يقدم فيها اللاعب أفضل مستوياته لا يجب التعامل معه وكأنّه أول من يأتي من المستشفى. المدرب مخطيء ونحن نخسر لاعبًا هامًا".

واختتم: "المشكلة الحقيقة أن كرة برشلونة هي الخاسرة بما يحدث مع بوسكيتس ولكن فالفيردي لن يخسر أبدًا بغيابه".

صاحب الـ 31 عامًا لعب 15 مباراة خلال الموسم الجاري منها 5 لقاءات فقط لمدة 90 دقيقة كما سجل هدفًا وصنع اثنين وتحصل على 5 بطاقات صفراء في الليجا وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر بشق الأنفس على ليجانيس بهدفين لهدف ونجح في قلب الطاولة بعد خروج سيرجيو في الدقيقة 57.

جدير بالذكر أنّ بوسكيتس لم يشارك في مباراتي أتلتيك بلباو وغرناطة في الدوري الإسباني وسوف يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.