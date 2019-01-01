لويس سواريز يُؤكد رحيل دينيس ويودعه

لاعب وسط برشلونة في طريقه إلى آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة رحيل زميله لاعب الوسط دينيس سواريز خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وبات دينيس سواريز قريبًا من ارتداء قميص آرسنال بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع حق الشراء نهائيًا خلال الصيف القادم، وأفادت المصادر المتابعة أن اللاعب سيُجدد عقده الذي ينتهي مع البارسا عام 2020 لعام واحد لينتهي عام 2021 قبل أن يُتم انتقاله لملعب الإمارات.

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واستبق المهاجم الإعلان الرسمي عن الصفقة من جانب ناديه وقام بتوديع زميله بنشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصي في إنستجرام متمنيًا له الحظ السعيد في رحلته المقبلة.

وفي إشارة أخرى لحسم رحيل اللاعب الذي سبق وأعير لفياريال وإشبيلية، استبعده المدرب إرنيستو فالفيردي من مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، والتي ستُقام مساء اليوم في ملعب كامب نو ويسعى البارسا خلالها لتعويض خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.