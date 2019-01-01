لويس سواريز يرفض استبعاد ريال مدريد من المنافسة على الليجا

مهاجم برشلونة يتحدث عقب الفوز على خيتافي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض لويس سواريز مهاجم برشلونة استبعاد ريال مدريد من المنافسة على لقب الدوري الإسباني، رغم أن الفارق بين الفريقين ارتفع لـ10 نقاط.

ونجح البارسا في تخطي خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد أحرزهما ليونيل ميسي وسواريز، فيما سقط ريال مدريد أمام ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد.

وقال المهاجم الأوروجواياني عقب المباراة عن فارق الـ10 نقاط مع الريال "لم يخرج من المنافسة بعد، الأمر يعتمد على كيف ستسير الأمور خلال الأشهر القادمة".

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وأضاف حول اللقاء "تلك المباريات تعطي نصف الدوري، النتائج تكون أهم من الأداء. خيتافي فريق صعب خاصة على ملعبه، كنا ندرك جودتهم في اللعب والدفاع. مثل تلك المباريات يكثر فيها الشجار والنقاش، لكن كل شيء يبقى في الملعب".

أضاف حول هدفه "كان هدفًا صعبًا جدًا، لأن منطقة الجزاء كان بها الكثير من الناس لكن لحسن الحظ أنني سجلت الهدف وكان هدفًا جميلًا".

وأتم قائلًا حول زميله ميسي "إنه الأفضل في العالم، يلعب أينما يلعب، دومًا له تفاصيل مختلفة خاصة به. عليك أن تستمتع به".