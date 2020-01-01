لويس سواريز: أنا بخير ونسعى للتكيف مع الوضع المؤلم

لويس سواريز يظمئن جماهير برشلونة ويعلن أسفه لوفيات كورونا

قال المهاجم الدولي الأورجوياني ونجم نادي برشلونة لويس سواريز إنه بخير ومستعد للعودة لممارسة كرة القدم من جديد.

وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة مطلع العام الحالي أبعدته عن الملاعب لفترة تتجاوز الـ 4 أشهر.

وبعدما استنفذ أغلب هذه الفترة أثناء توقف كرة القدم بفعل فيروس كورونا والذي امتد طيلة 3 أشهر، طمأن سواريز جمهور سواريز عليه.

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وقال سواريز في تصريحات نقلتها الموندو ديبورتيفو إنه بخير ويستمتع بالعمل في الوقت الحالي رفقة زملائه استعدادًا لعودة كرة القدم من جديد.

وأضاف: "التكيف مع الوضع الجديد أمر حتمي، لقد كان صعبًا في البداية وسيكون من الصعب حين يعود النشاط ولكن علينا التأقلم"

وتابع: "بالنسبة لي أنا بخير ولا أشعر بأي آلام من تلك التي لازمتني في الشهور الماضية، بعد الإصابة يكون الأمر صعبًا بعض الشيء ولكن كل شيء سيمر"

وأردف: "لقد فاتني عدد قليل من المباريات بفعل توقف النشاط، لذلك ما زال يتبقى العديد من المباريات في الموسم في فترة يمكنني خلالها تعويض ما فاتني"

وأكمل: "نشعر بالأسف حيال الوفيات الكثيرة وأعداد الإصابات بالفيروس، نحتاج فترة من الوقت لكي نتجاوز هذه المأساة ونستطيع الاستمتاع بحياتنا من جديد، ونتمنى أن نصبح قادرين على ممارستها بشكل طبيعي"

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يذكر أن الدوري الإسباني سيستأنف الأسبوع المقبل، والذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر ريال مدريد.