لويس دياز: كدت أموت عندما رأيت ميسي!

دياز يتحدث عن مقابلة ميسي لأول مرة

اعترف نجم فريق ليفربول لويس دياز، عن مقدار حبه الكبير لمهاجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في مقابلة تحدث فيها الكولومبي عما حدث مع البرغوث.

حيث روى دياز ما حدث بينه وبين النجم الأرجنتيني في مقابلة قد حدثت في وقت سابق في مسقط رأسه بكولومبيا، وعما قاله لليونيل.

حيث قال لويس لمجلة "SoHo": "كدت أموت، كدت أقول: أحبك وكل شيء، كان دائمًا المرجع بالنسبة لي. كان رونالدينيو المثل الأعلى، لكن منذ تقاعده لم أكن قادرًا على اللعب ضده أبدًا. في اليوم الذي ألتقي به، أنا حقًا سأموت".

وواصل: "أنا أحب ميسي. المرة الأولى التي تواصلت معه فيها كانت في مباراة بكولومبيا في بارانكويلا، لكنني لم أبدأ، كنت قد بدأت للتو الانضمام للمنتخب الوطني. ثم صادفته في كوبا أمريكا منذ عامين وكانت مقابلة عاطفية".

وأوضح دياز أيضًا كيف أنه يمتلك بالفعل أحد قمصان ميسي: "لم أتبادل القمصان معه. لكنني بالفعل سألته من خلال لاعب آخر، ووقعها لي وكل شيء، وكتب عليها: بعاطفة تجاه لويس، لقد تم ترتيب حياتي بالفعل بهذا القميص!".