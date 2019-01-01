لويس جارسيا: لاعبو الشباب كانوا ليوثًا أمام الشرطة العراقي

الشباب وضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أكد الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي، على أن فريقه بحاجة لعمل كبير، خاصة من الناحية اللياقية والتكتيكية، بالرغم من الفوز الكبير على الشرطة العراقي.

جارسيا قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريق الشباب يحتاج لعمل كبير، من أجل تقديم مستويات جيدة خلال الموسم الجاري".

مدرب الشباب تابع: "لاعبي الفريق يتفهمون جيدًا هذا الأمر، والهدف هو بناء فريق قوي، قادر على تحقيق البطولات والإنجازات".

لويس أردف: "الجميع في الشباب مدرك أن الفريق يمثل المملكة العربية السعودية في البطولة العربية".

الشباب يضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس بسداسية أمام الشرطة

المدرب الإسباني شدد على أن الفوز الكبير الذي حققه الشباب، جاء نتاج الجهد الكبير الذي بذله اللاعبين، خاصة وأنه لم يكمل إلا أيام قليلة مع الفريق.

واختتم جارسيا تصريحاته قائلًا: "الاجتماع الفني الذي عقدته مع اللاعبين قبل المباراة، أعاد لهم الروح المعنوية، حيث كانوا بالفعل ليوثًا في الملعب".

الشباب حقق فوزًا كبيرًا على الشرطة العراقي، بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الربع نهائي، بكأس محمد السادس للاندية العربية الأبطال.