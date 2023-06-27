لويس إنريكي يوجه "الضربة القاضية" للهلال في صفقة نيمار

تغير جذري في مستقبل النجم البرازيلي

برز الهلال السعودي مؤخرًا ضمن الوجهات الأقرب للمهاجم البرازيلي نيمار، ولكن الأمور قد تختلف تمامًا في حالة تعيين لويس إنريكي كمدرب لباريس سان جيرمان.

نيمار دخل في العديد من الصدامات مع جماهير باريس كما تورط في خلاف مع زميله كيليان مبابي، ليحاول النادي الفرنسي التخلص منه أكثر من مرة ولكن دون جدوى حتى الآن.

اسم المهاجم البرازيلي دخل ضمن الخيارات المتاحة للهلال بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي المنضم إلى إنتر ميامي، حيث كان من المتوقع التقدم بعرض رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أغلقت الباب أمام هذه الاحتمالية، بالتأكيد على رغبة نيمار في البقاء مع باريس بعد سماع أنباء قدوم لويس إنريكي إلى النادي الفرنسي خلفًا لكريستوف جالتييه.

وأوضحت أن العلاقة الجيدة التي جمعت نيمار وإنريكي خلال فترة عملهما في برشلونة، تدفع البرازيلي إلى البقاء بحديقة الأمراء ونسيان فكرة الرحيل تمامًا.

وأما من ناحية باريس فمن الواضح أن النادي الفرنسي أصبح أكثر انفتاحًا على استمرار نيمار بسبب رحيل ليونيل ميسي وإمكانية انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسهم المشروع.

ولهذا السبب سيبقى نيمار مع باريس للعمل تحت قيادة إنريكي مرة أخرى، لتتحطم آمال الهلال في تعويض الفشل في ضم ميسي.