لويس إنريكي يهدد برشلونة رغم اللعنة التاريخية .. ويرد على "غرور" مبابي في باريس

تصريحات لويس إنريكي قبل قمة برشلونة الحاسمة..

"سنكسر اللعنة غدًا".. هكذا توعد لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه برشلونة الإسباني، قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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باريس سان جيرمان سقط "ذهابًا" على أرضه ووسط جماهيره، (2-3) أمام برشلونة؛ حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى نصف النهائي مباشرة، أو تسجيل هدف وحيد؛ للتمديد إلى الأشواط الإضافية، وربما ضربات الجزاء.

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إنريكي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "باريس لم يتأهل أبدًا بعد السقوط على أرضه ذهابًا؟.. نعم؛ لكننا سنفوز غدًا على برشلونة، ونصعد إلى نصف النهائي".

ونفى المدرب، الشائعات التي ترددت بشأن وجود انقسامات داخل غرفة ملابس فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدًا على أن جميع اللاعبين وكافة العاملين في النادي، متحدين تمامًا.

وأضاف: "منذ توليت تدريب الفريق، لم أجد أي (غرور) داخل غرفة الملابس؛ بل الجميع متحد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة"؛ في رد على الاتهامات الموجهة ربما إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ بشأن تعاليه وتحكمه في القرارات.

ونفى لويس إنريكي، وجود أي خوف من ضغط جماهير برشلونة، مشددًا على أن المباراة عبارة عن 11 لاعبًا ضد 11 آخرين، داخل أرضية الملعب.

واعتبر إنريكي في ختام حديثه، أن نتيجة الذهاب لم تكن عادلة؛ حيث قدّم فريقه بعض اللحظات الجيدة للغاية، التي كان يستحق بسببها، الحصول على التعادل.