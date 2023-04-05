لويس إنريكي يجعل من سفره للندن فرصة للسخرية!

لويس إنريكي قد يكون مدرب تشيلسي الجديد؛ فماذا قال عن ذلك؟

وجد المدرب الإسباني لويس إنريكي الصحافة في انتظاره بالمطار عقب عودته مع العاصمة الإنجليزية لندن؛ رحلة يعرف الكل سببها فما كان منه إلا الإجابة بمزاح وسخرية ليقطع أي أسئلة محتملة.

وسافر لويس ونجله ووكيله إلى لندن صباح اليوم لملاقاة إدارة تشيلسي الإنجليزي الراغب في التعاقد معه خلفًا للمدرب المُقال جراهام بوتر.

عودة إنريكي قابلها عدد من الصحافيين الذي رد عليهم "لو قمتم بالهاكا –رقصة شهيرة في نيوزيلندا- فسأجيب: قدمت من فورمينتيرا –جزيرة تابعة لإسبانيا- رائعة جزيرة من الجنة".

ولا يرتبط لويس بأي عقد مع نادٍ أو منتخب حاليًا منذ رحيله عن تدريب منتخب إسبانيا بعد خروجهم على يد المغرب من كأس العالم في قطر نهاية 2022.

ويبحث تشيلسي الذي سيلاقي ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مدرب ليخلف جراهام بوتر؛ مع بروز اسم إنريكي ورحلة اليوم لكن بعض التقارير تشير إلى أن فرانك لامبارد لاعب ومدرب تشيلسي الأسبق قد يعود حتى نهاية الموسم لتدريب البلوز.