"محاولة جيدة" .. رد صارم من إنريكي عن رأيه في تعثر مبابي مع ريال مدريد

تحدث عن مستوى فريقه في دوري الأبطال أيضًا

رفض لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، إقحام نفسه في مناقشة تخص لاعب الفريق السابق كيليان مبابي، بعد الهبوط الشديد في مستوى الفرنسي مع ريال مدريد.

مبابي غادر باريس في صفقة انتقال حر إلى ريال خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وتعرض بعدها للعديد من الأزمات، كان أبرزها مستواه المتواضع في يورو 2024 وخلافه مع النادي الفرنسي حول مستحقاته، وصولًا ببدايته الضعيفة للغاية في سانتياجو برنابيو.

ومن جانبه ظهر إنريكي في المؤتمر الصحفي لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي، وتعرض لسؤال عن مبابي، ليُجيب عليه قائلًا:"محاولة جيدة، أنا لا أتحدث أبدًا عن اللاعبين الذين لا يرتدون قميص باريس سان جيرمان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الانتقادات الموجهة له بعد الخسارة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وتأزم وضعه بالبطولة:"صحيح أن كل ما يُقال في الخارج يؤثر على اللاعبين لأننا بشر، لكني متمسك بما أعتقد أنه يجب فعله".

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري الفرنسي بـ32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن موناكو الثاني، بينما يأتي في المركز الخامس والعشرين بدوري أبطال أوروبا بـ4 نقاط فقط.