مُنقذ الاتحاد أمام الخلود .. لويز فيليبي يبدأ رحلة علاج جديدة بعد عودة "إصابة إنتر"

قدم واحدة من أبرز لقطات مباراة الخلود والاتحاد..

كشفت الفحوصات الطبية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإيطالي لويز فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مباراته أمام الخلود في دوري روشن السعودي.

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ولعب فيليبي دورًا بارزًا في حماية مرمى الاتحاد، بعدما كاد مزياني موليدا أن يسجل هدفًا للخلود، بمراوغة الحارس بريدراج رايكوفيتش، وتوجيه الكرة إلى المرمى، قبل أن ينجح فليبي في استخلاص الكرة أمام خط المرمى، ليتعرض لإصابة أجبرته على مغادرة ملعب المباراة، ومشاركة مهند شنقيطي بديلًا له في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف أحرزه حسام عوار في الدقيقة 90+3.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الفحوص الطبية كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الودية أمام إنتر الإيطالي، والتي أقيمت في 7 أغسطس الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي بالاتحاد، برنامجًا علاجيًا للاعب، يبدأ مساء اليوم (الأحد)، ويحدد مدته قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

ومن المتوقع أن يغيب لويز فيليبي عن مباراة الاتحاد المُقبلة، أمام التعاون، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، المقررة يوم الخميس المُقبل، على أن يواصل التأهيل خلال فترة التوقف الدولي.