أخيرًا .. لونين يحسم موقفه النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد!

هناك سيناريو يخشاه فلورنتينو بيريز

بعد سلسلة طويلة من التكهنات والجدل حول مستقبله مع ريال مدريد، اتخذ الحارس الأوكراني أندريه لونين قرارًا نهائيًا بالبقاء مع النادي الإسباني.

لونين نجح في استغلال إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي أفضل استغلال، حيث فرض نفسه كحارس أساسي بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن بعد عودة البلجيكي أصبحت الأمور صعبة على صاحب الـ25 سنة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن لونين كان يستعد بالفعل للرحيل عن ريال هذا الصيف، ومع ذلك جاء موقفه النهائي بالاستمرار لموسم واحد على الأقل فقط، ليكون الحارس الاحتياطي لكورتوا خلال موسم 2024/2025.

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وأشارت إلى أن اللاعب اتخذ هذا القرار رغم إدراكه بأنه لن يحقق رغبته في اللعب بانتظام، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية استمراره لما بعد نهاية عقده مع الميرينجي في يونيو 2025، وسط محاولات من ريال مدريد لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

اللاعب لم يحسم موقفه بشأن هذا الملف حتى الآن، ولو قرر عدم التجديد سيخرج بالمجان الصيف القادم، وهو السيناريو الذي سيحاول فلورنتينو بيريز رئيس النادي منعه من الحدوث بشتى الطرق.

جدير بالذكر أن لونين ارتبط بالعديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث كان الثنائي الإنجليزي آرسنال وتشيلسي هما الأكثر ارتباطًا بالحصول على خدماته.