لونجليه يؤيد ميسي: برشلونة سيئ هذا الموسم

علينا أن نتحسن..

شاطر كليمون لونجليه، لاعب برشلونة، زميله ليونيل ميسي الرأي في أن البرسا لم يقدم موسمًا جيدًا وعليه أن يتطور في العديد من المناحي ليستنى له المنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

وكان ميسي قد خرج بتصريحت نارية هاجم فيها جميع الأطراف بعد خسارة البرسا للقب الدوري الإسباني واعتبر أن الفوز بدوري أبطال أوروبا مستحيل إن استمر الفريق في تقديم نفس المستويات الأخيرة.

لونجليه الذي عاش موسمًا مميزًا مع برشلونة على الصعيد الفردي بدخوله في التشكيل الأساسي بصورة مستمرة على حساب صامويل أومتيتي، يؤمن بضرورة التغيير أيضًا من أجل تحقيق الحلم الأوروبي.

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الدولي الفرنسي في تصريحات إعلامية قال "نعلم أننا لم نقدم كل شيء بالشكل الصحيح هذا الموسم، وأن علينا أن نطور الكثير من الأشياء من أجل حلم التتويج بدوري الأبطال".

كما أضاف "من المهم حقًا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونكون واضحين قدر الإمكان عمّا يجب علينا تغييره، ونحن بالفعل نعمل على ذلك".

وتابع "هناك أربع مباريات فقط للتتويج بدوري الأبطال، لم يحدث ذلك من قبل أبدًا، علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونعبر نابولي، ستكون جميع المباريات كالنهائيات وسنضطر إلى اللعب بأفضل صورة ممكنة للعبور".

في الوقت نفسه أشاد لونجليه بموسم مواطنه أنطوان جريزمان في كامب نو، بينما اعتراه التعجب لموقف أرتور من عدم العودة إلى برشلونة فيما تبقى من الموسم، كما أبدى حزنه على الإصابات المتكررة للثنائي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي.

أما عن الصفقات المحتملة لبرشلونة، أجاب "بالطبع أود أن ألعب مع نيمار، وأود أن يكون لاوتارو في فريقي، إنه جيد جدًا ويتمتع بجودة عالية وقوي للغاية، يمتلك العمق إلى جانب صفاته كهداف، لديه رأس جيدة مع عدوانيته وصغر سنه".

وأتم "أتمنى أن أكون مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر بالتأكيد، ولكن الآن أمامنا بطولة كأس الأمم الأوروبية أولًا".

يذكر أن برشلونة سوف يلتقي مع نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم السبت في كامب نو بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إيطاليا.