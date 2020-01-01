لونجليه: جاهز لتعويض بيكيه، ونستطيع التتويج بالدوري الإسباني

كليمون لونجليه لاعب برشلونة يؤكد على جاهزيته لتعويض زميله المصاب جيرارد بيكيه، ويتحدث عن قدرة الفريق على تحقيق الدوري الإسباني.

أكد كليمون لونجليه نجم دفاع برشلونة على استعداده لتعويض زميله جيرارد بيكيه الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة ستبعده لأشهر طويلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لونجليه وأكد خلالها أن فريقه يستطيع تحقيق لقب الدوري الإسباني بالرغم من البداية الصعبة هذا الموسم.

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وقال لونجليه: "بيكيه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وخسارته مؤلمة، لقد لعب لسنوات هنا وغيابه سيؤثر علينا".

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وأضاف: "أشعر أنني أكثر جاهزية لمساعدة الفريق بعد مرور عامين لي هنا، وأصبحت أتعامل مع حقيقة كوني في برشلونة بشكل أفضل، لكن في النهاية المدير الفني هو من يختار التشكيل".

وأردف عن وضع الفريق في الدوري الإسباني: "نعم نستطيع أن نحقق الفوز، هناك الكثير من المباريات المتبقية في البطولة، لقد كانت بدايتنا سيئة للغاية وفقدنا العديد من النقاط، لكن في الوقت نفسه لا يزال الكثير من النقاط المتبقية".

وأكمل: "لن يكون من الجيد أن نقلل الأهداف الخاصة بالموسم، ذلك سيكون عدم احترام لهؤلاء الذين يعملون من أجلنا، ولمن يتابعنا عبر التلفاز، علينا أن ننهض ونغير الوضع الحالي".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن دوري أبطال أوروبا: "من الهام بالنسبة لنا أن نحقق الفوز بالأخص بعد الخسارة الأخيرة، وتحقيق الفوز سيساعدنا على الراحة فيما تبقى من المباريات".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات.