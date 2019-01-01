لونجليه: بدأنا المباراة بشكل خاطئ أمام مولدوفا

مدافع المنتخب الفرنسي يوضح سبب معاناة فريقه الليلة

أرجع كليمون لونجليه، مدافع المنتخب الفرنسي صعوبة مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا بسبب البداية السيئة للمباراة التي صعبت اللقاء على الفرنسيين.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً على حساب مولدوفا، بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال لونجليه في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد بدأنا المباراة بشكل سيء، واستقبلنا هدفاً مبكراً، أعتقد أننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية أمام المرمى".

وواصل: "بين شوطي المباراة، تحدثنا وكان علينا التغيير، وتحسنا بشكل ملحوظ في الشوط الثاني وحصلنا على المزيد من الفرص".

وأكمل: "تمكنا في الشوط الثاني من فرض خطورتنا وهاجمنا مرماهم بشكل واضح، لأننا نمتلك الجودة واللاعبين اللازمين لإحداث ذلك الفارق".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الألباني، مساء الأحد القادم في الجولة العاشرة من التصفيات.

جدير بالذكر أن الديوك الفرنسية، تتصدر مجموعته برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.