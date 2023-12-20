قبل لوم تشافي.. أسلحة برشلونة فاسدة والجميع قادر على هزيمته!

"برشلونة أمل من لا أمل له" فحتى ألميريا كان قادرًا على هزيمته!

انتصار باهت لبرشلونة، على حساب ألميريا متذيل ترتيب الدوري الإسباني، الأمر الذي فتح النار على المدرب تشافي هيرناندز، وتم تحميله مسؤولية المستوى غير المقنع.

وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، منذ أن انتصر البلوجرانا على أتلتيكو مدريد بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليتعرض لبعض التعثرات المتتالية.

وانتصر برشلونة على ألميريا بشق الأنفس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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أسلحة برشلونة فاسدة

لمَ اللوم على المدرب تشافي فقط!، فهناك من يستحقون اللوم كله، مثل أراوخو الذي وقع في خطأين ليُكلف البلوجرانا هدفين الليلة!

وأيضًا من الممكن اللوم على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يواصل تقديم مستوى باهت مع الفريق، ولا يستغل الفرص التي تُتاح أمامه من أجل التهديف.

نجوم برشلونة تحولوا إلى أسلحة فاسدة، تُؤذي من يمتلكها ولا تؤذي مرمى الخصوم، ولا بد من إعادة تقييم مستويات بعض اللاعبين، ووضعهم على مقاعد البدلاء لفترة حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى لمستواهم المعهود.

الجميع يستطيع الفوز على برشلونة

بعد المستوى الذي قدمه برشلونة أمام ألميريا متذيل ترتيب الدوري الإسباني، أصبح من الوارد أن يتعرض الفريق للهزيمة من أي فريق قد يواجهه!

بالفعل انتصر برشلونة، ولكنه ظل إلى آخر دقيقة مُهددًا بتلقي هدف التعادل، وذلك في ظل الدفاع "الهش" الذي لم يستطع التصدي لهجمات ألميريا طوال المباراة.

مسألة قدرة برشلونة على الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي، أصبحت شبه مستحيلة، في ظل هذا المستوى الباهت، وعلى الفريق إعادة تقييم الوضع مرة أخرى، قبل العودة في يناير المقبل.