لولا محمد صلاح وهالاند لحقق هاري كين انجازًا تاريخيًا

كيف منع صلاح وهالاند كين من تحقيق إنجاز تاريخي؟

لازم هاري كين، نجم فريق توتنهام سوء حظ كبير خلال المواسم الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تألق كين المستمر مع فريقه وتسجيله العديد من الأهداف، وصلت لأكثر من 30 هدفًا في الموسم الواحد إلا أنه لم ينجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي خلال هذه المواسم.

وأصبح كين، أول لاعب يسجل أكثر من 30 هدف في بطولة الدوري الانجليزي في موسمين مختلفين ولا يتوج بجائزة الحذاء الذهبي بهم.

وشهد موسم 2017-2018 تسجيل كين 30 هدف مع توتنهام ببطولة الدوري ولكن توج محمد صلاح بالحذاء الذهبي لتسجيله 32 هدفًا مع ليفربول.

وهذا الموسم سجل كين 30 هدفًا أيضًا ولكن توج إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بجائزة الحذاء الذهبي لتسجيله 36 هدفًا.

جدير بالذكر أن كين توج بجائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2020-2021 ولكن برصيد أهداف أقل من 30 هدف.