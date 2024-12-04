ماذا قالت؟

أعربت المغنية الإسبانية لولا إنديجو عن استغرابها، من نفي ريال مدريد إقامة حفلها في ملعب سانتياجو برنابيو العام المقبل.

ووجد ريال مدريد نفسه في موقف حرج للغاية، بعدما نشرت (لولا) مقطع فيديو تعلن فيه موعد حفلها في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 14 يونيو 2025.

جاء إعلان المغنية، بعد منع ريال مدريد من إقامة الحفلات الغنائية، لحين حل مشكلة الضوضاء في الملعب، التي تؤرق الجيران، الأمر الذي دفع النادي الملكي للخروج بشكل فوري، ونفي التزامه بأي حفلات أو مواعيد في الفترة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم تلتزم (لولا) الصمت، وظهرت في برنامج " La Revuelta" الشهير، وقالت: "لدينا موعد، وهو 14 يونيو. لقد أخبرونا بموعد، نحن لم نختلقه، نحن جميعًا نعمل معًا بطريقة لطيفة لإنجاز هذا دون إزعاج الجيران".

وأضافت: "لا يمكن إقامة الحفل في سانتياجو برنابيو، إلا بعد اكتمال عزل الصوت، لكن فريقي لديه تأكيدات على أنه سيتم ذلك".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد جدد ملعبه سانتياجو برنابيو بمبالغ مالية طائلة تجاوزت 1.5 مليار يورو، بعد أن حصل على حوالي 3 قروض لإنهاء أعمال التجديدات.