لولاهم لحصدوا المزيد من النقاط .. تشافي: الحكام أضروا ببرشلونة

تشافي لا يتوقف.

استمر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في الهجوم على الحكام، وجاء هذا في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد بورتو.

وقال تشافي: "الأمر مفروغ منه، لو كان لدينا المزيد من النقاط كان الفريق سيصبح أكثر هدوءًا، لكننا لا يحالفنا التوفيق في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "هذا ليس عذرًا ولا أحاول حماية نفسي فنحن علينا أن نلعب بشكل أفضل، لكن قرارات الحكام قامت بإيذاء برشلونة".

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وكانت مواجهة رايو فاييكانو الأخيرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما أبعد برشلونة خطوة إضافية عن سباق الصدارة.

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جدير بالذكر أن المباراة شهدت عدة حالات تحكيمية جدلية، منها ركلة جزاء طالب بها نجوم برشلونة لصالح رافينيا وأخرى لروبرت ليفاندوفسكي.