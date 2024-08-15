"رفض التصوير مع الكأس ولوكا مودريتش أقنعه بطريقة عاطفية" .. نجم ريال مدريد يثير الجدل بعد السوبر الأوروبي

القائد الحقيقي يظهر في هذه المواقف..

أثارت لقطة غريبة في احتفالات لاعبي ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي الجدل بعض الشيء، كان بطلها ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا جولر.

الملكي كان قد حقق الفوز أول أمس الأربعاء، أمام أتالانتا بثنائية نظيفة، سجلها فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي، على الملعب الوطني في بولندا.

وشارك مودريتش في المباراة بالدقيقة 76 بدلًا من رودريجو، فيما نزل جولر في الدقيقة 88 بدلًا من فينيسيوس جونيور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي خضم الاحتفالات، انتشرت لقطة لمودريتش وهو يحاول إقناع جولر بالذهاب للاحتفال بالكأس والتقاط صور تذكارية، لكنه فوجئ برفض الأخير بداعي عدم مساهمته بقوة في المباراة ونزوله في آخر دقيقتين فقط.

الكرواتي لم ييأس واستمر في محاولاته لإقناع اللاعب الشاب، حتى نجح في مهمته بعدما اتفقا على أن تكون الصور لهما معًا رفقة الكأس، وليس لجولر بمفرده.

يذكر أن السوبر هو اللقب الرابع لابن الـ19 عامًا مع الميرينجي، فيما هو الـ26 لصاحب الـ38 عامًا.