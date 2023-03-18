لوكا مودريتش: في التدريبات يطلقون علي ذلك الاسم ولن أخبركم بمستقبل كروس!

النجم الكرواتي يتحدث عن مستقبله وعلاقته بزملائه في ريال مدريد.

أكد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على رغبته في الاستمرار مع النادي الملكي لأطول فترة ممكنة رغم قرب انتهاء عقده مع النادي.

وقال مودريتش في تصريحات لصالح "دازون": "النادي يعرف رغبتي، لقد قلت ذلك عدة مرات، الآن لا أفكر في مستقبلي، أريد تقديم أفضل ما لدي، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

وأضاف عن تلقيب زملائه في ريال مدريد له بلقب "خل": "الجميع يقول ذلك، هذا لأنني أتعصب بسهولة عندما نخسر في التدريبات، لكنني لست وحدي، هناك من هم أسوأ مني".

وعن مستقبل زميله في الفريق توني كروس قال ضاحكًا: "لا أعرف ما الذي سيفعله، حتى لو كنت أعلم ذلك فلن أخبركم".

جدير بالذكر أن عقدي الثنائي مودريتش وكروس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد أيًا منهما حتى الآن.