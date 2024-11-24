أرسل له الكرة الذهبية .. لفتة إنسانية من لوكا مودريتش تجاه لاعب كرواتي يُعاني صحيًا

نجم ريال مدريد يقدم تصرفًا رائعًا

قام النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، بلفتة إنسانية رائعة، تجاه اللاعب الشاب إيفان شيبينا، الذي يُعاني من إصابة خطيرة في الرأس، تعرض لها منذ أشهر.

وقام مودريتش بإرسال جائزة الكرة الذهبية الخاصة به إلى اللاعب الشاب شيبينا، والذي تعرض للإصابة، بهدف تحفيزه في معركته مع المرض.

لاعب وسط ريال مدريد أرسل الكرة الذهبية، ليتمكن اللاعب الشاب من التقاط صورة معها، كما أهداه لوكا أيضًا قميصًا قام بالتوقيع عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان لوكا مودريتش قد حصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2018، بعد مستواه الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 ووصوله إلى النهائي، بالإضافة إلى تألقه مع فريقه ريال مدريد.

وكتب نجم ريال مدريد اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الكرواتية، حيث أصبح أحد الأساطير هناك، بعد الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.