لوكاكو يرجح إصابة جميع لاعبي إنتر بفيروس كورونا

مفاجأة يكشفها بخصوص إصابة الجميع في إنتر بفيروس كورونا

فجر المهاجم الدولي البلجيكي ونجم إنتر روميلو لوكاكو مفاجأة كبرى، حيث رجح إصابة أغلب لاعبي النيراتزوري بفيروس كورونا الجديد في وقت سابق.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف حاله كحال جميع المسابقات الأوروبية في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي الوباء الجديد في أوروبا والعالم.

وحول ذلك، لم يعلن نادي إنتر عن إصابة أي لاعب من صفوفه بفيروس كورونا، على عكس يوفنتوس وفيورنتينا وأتالانتا الذين تعرض عدد من لاعبيهم للإصابة.

المزيد من الفرق

ولكن رغم الفحوصات السلبية في مارس، فإن روميلو لوكاكو يرجح احتمالية أن يكون لاعبو إنتر قد أصيبوا بالوباء الجديد في يناير الماضي.

وقال لوكاكو إن 23 لاعبًا من أصل 25 لاعبًا تتكون منهم قائمة النيراتزوري قد شعروا بأعراض مشابهة لتلك التي يسببها فيروس كورونا.

وأضاف: "ميلان سكرينيارغادر بعد 17 دقيقة من تلك المباراة أمام كالياري في 26 يناير، لأنه شعر بالدوار ولم يتعافى تمامًا من الأنفلونزا"

وتابع: "خلال الوقت السابق لهذه المباراة جميع اللاعبين عدا 2 فقط شعروا بنوبات سعال وحمى وارتفعت درجة حرارتهم لنحو يومين، ولكن لم يكن العالم قد أخذ احتياطاته تلك من الفيروس بعد"

وأردف: "في إنتر المجتمع مترابط أكثر منه في إنجلترا، لدينا سبعة لاعبين يعيشون جميعا في نفس الشارع. الفرق مع إنجلترا هائل، حيث نخرج لتناول العشاء مرة كل أربعة أشهر تقريبًا، بينما هنا كل أربعة أسابيع"

مُحدث | انفراجة في صفقة برشلونة و لاوتارو

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لعب آخر مباراة قبل توقف النشاط أمام يوفنتوس وخسرها بهدفين نظيفين.