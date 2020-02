لوكاكو يدخل تاريخ الدوري الإيطالي أمام أودينيزي

حقق روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، رقمًا فريدًا أمام أودينيزي، في المباراة الجارية بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وسجل لوكاكو، هدفي إنتر أمام أودينيزي جاء أحدهما من ركلة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفًا في السير آ هذا الموسم.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات، أن الدولي البلجيكي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي - منذ أن أصبح الفوز بثلاث نقاط - يسجل 12 هدفًا أو أكثر في أول 11 مباراة له خارج ملعبه بالبطولة.

11 - Romelu #Lukaku is the first player in the three points per win era to score 11+ goals in his first ever 11 appearances away from home in . Conqueror.#UdineseInter #SerieA pic.twitter.com/uGqIpThaJU