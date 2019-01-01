لوكاكو: مباراة سلافيا لم تكن مثالية والرد في ديربي ميلانو

الوحش البلجيكي يَعد مشجعي الأفاعي بتعويض البداية الأوروبية المتواضعة

اعترف مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو، بأن فريقه لم يُقدم الصورة ولا الأداء المُنتظر منه في مباراة أمس الثلاثاء ضد سلافيا براج التشيكي، التي جرت على ملعب "جوسيبي مياتزا"، وانتهت بدون أهداف في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

ورغم أن المباراة كانت تُصنف على الورق أنها "في المتناول"، إلا أن كتيبة المدرب الحماسي أنطونيو كونتي، فشلت في حصد أول ثلاث نقاط، في المجموعة الحديدية، التي تضم كذلك عملاق الليجا برشلونة والمنافس الألماني العنيد بوروسيا دورتموند.

وعن التعثر المفاجيء في دوري الأبطال عكس الصورة البراقة التي يسير عليها فريق الأفاعي في جنة كرة القدم بتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات، قال "وجدنا صعوبة بالغة في الشوط الأول، وهذا لأن سلافيا لعب بإيقاع ونجح في عملية الضغط علينا".

وأضاف "لكن يبدو لي أننا تحسنا كثيرًا في آخر 20 دقيقة، حيث أتيحت لنا الكثير من الفرص، لكن بوجه عام، يُمكن القول بأنها لم تكن مباراة مثالية بالنسبة لنا لأننا لم نحقق الفوز".

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وعن ديربي المدينة المقرر له يوم السبت المُقبل ضد الغريم التقليدي ميلان، قال "نحن فريق أكثر من رائع، وأي منافس يواجه إنتر ستكون الأمور صعبة عليه. أنا متأكد من أننا سنكون على أتم الاستعداد لمباراة الديربي".