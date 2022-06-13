"لوكاكو لا يمكنه التكييف .. علينا استبداله والتعاقد مع ليفاندوفسكي"

تشيلسي يرغب في استبدال الدبابة البلجيكية بالسفاح البولندي!

حث سكوت مينتو مدافع تشيلسي السابق، ناديه على التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن مونخ والتخلى عن رومليو لوكاكو.

لوكاكو عاد إلى تشيلسي في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان، لكنه لم يقدم أداء يرقى لتطلعات جماهير البلوز، ودخل اللاعب البلجيكي في صراعات مع المدرب توماس توخيل، وأعلن برغبته في العودة إلى الإنتر.

ليفاندوفسكي أعلن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ لكن النادي يتمسك ببقائه، رغم اعلانه أكثر من مرة أن رحلته انتهت مع النادي الألماني.

لماذا يجب على تشيلسي التعاقد مع ليفاندوفسكي وترك لوكاكو يرحل؟

قال مينتو لموقع "talkSPORT" : "أود شخصياً أن أرى توخيل يجري محادثة مع لوكاكو بطريقة ما ويقول، ما الذي نحتاج إلى فعله للحصول على أفضل النتائج منك ".

وأضاف: "توخيل قال من قبل أن الأمر لا يتعلق بنا بالتكيف معه، عليه أن يتكيف معنا ومن الواضح أن ذلك لم يحدث".

وواصل: "ليفاندوفسكي سيكون رائعًا تمامًا على المدى القصير حتى لو كان بعقد لمدة عامين، وقد يصل إلى ثلاث سنوات، هو يستطيع التكيف في ستامفورد بريدج وأحداث الفارق".

ليفاندوفسكي سيصل إلى عامه الـ 34 في شهر أغسطس القادم، لكنه مازال قادر على العطاء بقوة كبيرة، حيث حصل على جائزة الحذاء الذهبي لأكثر لاعب تسجلًا للأهداف في أوروبا آخر موسمين، لكن تظل العقبة أمام تشيلسي في استقدام البولندي الدولي، هي رغبته في اللعب بقميص برشلونة، ورفض بايرن ميونخ رحيله من الأساس.

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