لوكاكو يلوم "الجاني" بأزمة كورتوا ويكشف دور هنري في إنقاذه من الاكتئاب

فقد شغفه في اللعب لبلجيكا

يؤمن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أن الاتحاد الوطني في بلاده، كان يمكنه التعامل بشكل أفضل مع أزمة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

كورتوا سبق أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي بشكل مبكر في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية أزمته مع المدرب دومينيكو تيديسكو مدرب الفريق على شارة القيادة، حيث رفض المشاركة في إحدى المباريات أمام إستونيا، بسبب عدم حصوله عليها ومنحها إلى لوكاكو.

ومن جانبه قال مهاجم نابولي في تصريحات لـ"Koolcast":"هذا الأمر يحدث في بلدان أخرى أيضًا، ولكن نادرًا ما يحدث في بلجيكا، أعرف تيبو والمدرب وتحدثت مع كليهما للتوصل إلى حل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كان ينبغي على الاتحاد البلجيكي التعامل مع الموقف بشكل أفضل، ورفض الخروج بأي أسئلة عن كورتوا من الصحفيين، تمامًا كما فعل السير أليكس فيرجسون خلال مسيرته التدريبية، كان يسيطر على كل شيء".

وأوضح:"كان بإمكان الاتحاد تخفيف الضغط على المدرب وكورتوا أيضًا، تيديسكو قال ما كان ينبغي التصريح به، ولكن الاتحاد لم يقم بدوره في التدخل بالوقت المناسب".

وعن مستقبله مع المنتخب البلجيكي:"أتمنى أن أستعيد شغفي للعب مع بلجيكا مرة أخرى، الأمر صعب بعد بطولة اليورو، الهدف التالي للفريق هو كأس العالم، ولا يزال على بعد عامين من الآن، لن أعود إلا إذا شعرت بالرضا، لو حدث ذلك سأتولى دور القيادة".

وعن شعوره بالاكتئاب بعد كأس العالم قطر 2022:"بعد غياب لمدة أربعة أشهر فعلت كل ما بوسعي لأكون مع المنتخب، حتى أنني خاطرت بتمزق آخر من أجل المشاركة، شعرت بسوء شديد أمام المغرب وكرواتيا، أهدرت أربع فرص كبيرة وبعدها ظهرت جميع إحباطاتي على السطح أمام الجميع، مررت بهذه الحالة للمرة الأولى منذ 29 سنة".

وواصل حديثه:"لم أفكر أبدًا في الاكتئاب، لكنني بكيت كل يوم لأسابيع متتالية، حتى أثناء الإجازة، كان تييري هنري يتصل بي ثلاث مرات في اليوم، لم أشاهد أي مباراة كرة قدم على التلفزيون، والدتي وأولادي كانوا في ميلانو، لكنني لم أملك الطاقة للتواجد معهم، أردت أن أكون بمفردي".

جدير بالذكر أن لوكاكو الذي لم يشارك مع بلجيكا منذ مواجهة فرنسا في دور الـ16 ليورو 2024 في يوليو الماضي، انتقل حديثًا لنابولي وسجل 3 أهداف وصنع 5 في 6 مباريات مع فريقه الجديد حتى الآن.