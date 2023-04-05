لوكاكو ردًا على عنصرية جمهور يوفنتوس: التاريخ يعيد نفسه!

وكيل لوكاكو يدين معاقبة المجني عليه!

تعرض روميلو لوكاكو لإساءات عنصرية قبيحة أثناء تسجيله هدف إنتر ميلانو في مرمى غريمه اللدود يوفنتوس مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يتم طرده بشكل صادم بسبب تلقيه بطاقة صفراء ثانية للاحتفال بهدفه.

المهاجم البلجيكي الدولي المعار من تشيلسي أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي لقاء ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقامت جماهير يوفنتوس بتقليد أصوات القرود أثناء وبعد تنفيذ لوكاكو لركلة الجزاء، وبعد تسجيل التسديدة بنجاح في الشباك قام البلجيكي الدولي بوضع إصبعه على شفتيه موجهًا رسالة على ما يبدو للجمهور بالصمت، ليقرر الحكم إصدار بطاقة صفراء ثانية إلى لوكاكو معتقدًا أن احتفاله كان استفزازيًا.

وأدانت روك نيشن الشركة الممثلة للاعب في بيان الإهانات العنصرية مشيرة إلى إنها تصرفات "حقيرة" من الجماهير ضد المهاجم، ومؤكدة إنه تم طرده "لمعاقبة ضحية الإساءة".

وقال البيان الذي أدلى بها مايكل يورماك: "التصريحات العنصرية الليلة التي أدلى بها مشجعو يوفنتوس في تورينو تجاه روميلو لوكاكو كانت دنيئة ولا يمكن قبولها".

وأضاف: "وسجل روميلو ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة قبل وأثناء وبعد العقوبة، تعرض لإساءات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز، روميلو احتفل بنفس الطريقة التي اعتاد الاحتفال بها من قبل بأهدافه وكان رد الحكم منح بطاقة صفراء لروميلو".

وأتم: "يستحق روميلو اعتذارًا من يوفنتوس، وأتوقع أن يدين الدوري سلوك هذه المجموعة من مشجعي يوفنتوس على الفور، يجب على السلطات الإيطالية استغلال هذه الفرصة للتصدي للعنصرية، بدلاً من معاقبة ضحية الانتهاك، أنا متأكد من أن عالم كرة القدم يشترك في نفس الشعور".

ونشر لوكاكو صورة احتفاله عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" معلقًا: "التاريخ يعيد نفسه مررت بنفس الأمر عام 2019 .. والآن في 2023 مرة أخرى آمل أن تتخذ رابطة الدوري إجراءات حقيقية هذه المرة لأن هذه اللعبة الجميلة يجب أن يستمتع بها الجميع شكرًا على الرسائل الداعمة تبًا للعنصرية".

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا وداعمًا من قبل العديد من النجوم مثل أشرف حكيمي وكيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان، ورييس جيمس ظهير تشيلسي وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد وآرسين فينجر أسطورة تدريب آرسنال وآخرون.