لوكاكو: البوندسليجا من أمتع دوريات العالم

لوكاكو يتابع كرة القدم في كل مكان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر الجديد، إعجابه بالكرة الألمانية واهتمامها بالمواهب الشابة وتطويرها.

لوكاكو أتم انتقاله لصفوف إنتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد مفاوضات دامت عدة أسابيع مع مانشستر يونايتد.

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وقال لوكاكو مع "تي بورتال": "تعجبني الكرة الألمانية، حماسية للغاية والحضور الجماهيري مميز، بطولة تعطيك فرص".

وأضاف: "يعجبي اهتمام الأندية مثل شالكه ودورتموند بالمواهب الشابة، هناك ترى مواهب عديدة تحصل على الفرصة".

وختم البلجيكي: "برأيي يجب أن تصرف الأندية الألمانية أكثر وتكسر حاجز المائة مليون، ولكن أتفهم سياستها بالتركيز على الشباب".

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وكشف لوكاكو في أكثر من مناسبة سابقة عن حبه لكرة القدم ومتابعته لمختلف الدوريات، بالإضافة لتحدثه ست لغات.