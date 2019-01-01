لوكاكو يوضح سبب احتفاله بالأهداف مع كونتي

بعد تسجيله في شباك ساسولو ذهب لوكاكو سريعاً ليحتفل مع مديره الفني

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر على أن فريقه بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي، خاصة بعد الفوز على ساسولو ظهر اليوم.

وتغلب إنتر على ساسولو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال لوكاكو في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد فعلنا كل شيء صحيح في الشوط الأول، وكان علينا أن نحرز المزيد في الشوط الثاني".

وواصل: "بمجرد وصول النتيجة إلى 4/1، كان يجب أن ينتهي الأمر، نحن بحاجة إلى تحسين دفاعنا، ولكن نحن سعداء لتحقيق هذا الفوز المهم".

وحول علاقته بمدربه كونتي قال المهاجم البلجيكي: "أنا وكونتي لاعبان في الفريق، لذا عند تسجيلي الأهداف أريد الاحتفال مع الجميع".

وسجل لوكاكو هدفين اليوم، رفع بهما رصيده إلى خمسة أهداف من ثمان مباريات خاضها مع النيراتزوري في الدوري.