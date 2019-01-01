لوكاس هيرنانديز يفجر أزمة جديدة بين بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا

نادي بايرن ميونخ يرد على تصريحات المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ببيان رسمي قبل قليل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا قبل قليل للرد على تصريحات المدرب ديدييه ديشان المدير الفني للديوك بشأن جاهزية لاعبهم لوكاس هيرنانديز للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

جاء هذا البيان من كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي، حيث أكد أن اللاعب مصابًا ولن يستطيع التواجد مع منتخب فرنسا هذه الفترة.

وكتب رومينيجه في البيان: "أنا منزعج للغاية من تصرفات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لقد غاب لوكاس هيرنانديز عن مواجهتي توتنهام في دوري الأبطال وهوفنهايم في الدوري".

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وأضاف: "كلمات ديدييه ديشان أيضًا كانت مزعجة، كيف له أن يؤكد على جاهزية لاعبنا في التواجد بمباراة واحدة على الأقل بالتوقف الدولي، لقد فاجئني ذلك بشكل كبير".

وأكمل: "تم استدعاء أربعة لاعبين، سنرسل ثلاثة منهم هم كومان وتوليسيو وبافارد بحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن بالنسبة لهيرنانديز فنطلب من الاتحاد الفرنسي المزيد من التفهم كما حدث من الجانب الألماني في موقف توني كروس وجوناس هيكتور وغيرهم".

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيواجه أيسلندا وتركيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يومي الجمعة والإثنين المقبلين.