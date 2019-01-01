لوكاس يحبط بايرن ميونخ ويجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد يسعى لربط لوكاس هيرنانديز بعقد جديد لقطع الطريق على بايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى حاليًا لتمديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز المطلوب في نادي بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إستاديو إستاديو" الذي أكد أن اللاعب قد قرر الاستمرار في الوقت الحالي مع فريق أتلتيكو مدريد وصرف النظر عن الرحيل في شهر يناير.

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وذكر البرنامج أن رئيس النادي يحضر في الوقت الحالي عقدًا جديدًا للاعبه الفرنسي الشاب سعيدًا لجعله يستمر في صفوف الفريق لأطول وقت ممكن.

وكان نادي بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير لدعم خط دفاعه.

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أعرب رئيس النادي المدريدي من قبل عن رفضه التام لرحيل اللاعب خلال شهر يناير الجاري، مؤكدًا أنه سيسمح له بالرحيل في الصيف حال جاء عرضًا مناسبًا وكانت هذه هي رغبته.

جدير بالذكر أن لوكاس هيرنانديز صاحب الـ 22 عام لديه تعاقد مع أتلتيكو مدريد مستمر حتى نهاية موسم 2023 – 2024.