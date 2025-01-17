القائد يتغنى بموهبة إندريك

أكد لوكاس فاسكيز، قائد ريال مدريد، أن فريقه استطاع الخروج من المأزق أمام سيلتا فيجو في كأس الملك، بسبب امتلاكه خيارات هجومية متعددة مع دعم الجماهير في البرنابيو.

ريال مدريد وجد معاناة كبيرة في الفوز على سيلتا فيجو، رغم تقدمه بهدفين نظيفين، حيث تعادل الضيوف في وقت قاتل (2-2) لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي انتفض خلالها الميرنجي وفاز (5-2) ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

وقال فاسكيز خلال مقابلة مع قناة ريال مدريد: "بدأنا المباراة بشكل جيد، حيث تقدمنا بهدفين نظيفين، لكن صعّبنا الأمور على أنفسنا مما جعل المباراة تمتد إلى الوقت الإضافي. ثم في الوقت الإضافي أظهر الفريق وجهه الحقيقي وحققنا الفوز في النهاية".

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وفيما يتعلق بأداء زميله إندريك، قال فاسكيز: "لدينا خيارات جيدة في الهجوم، وكان إندريك رائعًا في الدقائق التي لعبها وتمكنا من التأهل بفضل الأهداف الرائعة التي سجلناها، مما يظهر جودة الفريق. حدثت تغييرات في الفريق، وأيًا كان اللاعب الذي يدخل، فإنه يؤدي بشكل جيد".

وكان فاسكيز أحد اللاعبين الذين أطلقت جماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ضدهم صافرات استهجان، مع إعلان اسمه في التشكيلة الأساسية للمباراة، وعلق على ذلك: "صافرات الجماهير؟ دائمًا ما يكون اللعب أمام جماهيرنا بمثابة دفعة إضافية، فهم يدفعوننا ويشجعوننا باستمرار، والتواصل مع الفريق أمر مهم".

وعن جدول المباريات المزدحم، قال فاسكيز: "مرة أخرى.. لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات، الجداول الزمنية صعبة، نلعب 80-90% من المباريات في الساعة 9 مساءً، ثم نلعب في الساعة 4:15 مساءً، وهناك وقت قليل جدًا للتعافي. يجب أن نلقي نظرة على هذا، لأننا نحتاج إلى العناية باللاعبين".