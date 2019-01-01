لوكاتيلي: يوفنتوس غير قابل للمقارنة، هو الأفضل في إيطاليا

لاعب وسط ساسولو يتحدث عقب خسارته أمام يوفنتوس 3-0

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو أنه لا يمكن مقارنة يوفنتوس بأي فريق آخر في الدوري الإيطالي، فهو الأفضل على الإطلاق.

ونجح يوفنتوس في هزيمة ساسولو خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ23 للسيري آ ليوسع الفارق في صدارة البطولة إلى 11 نقطة مع نابولي.

وقد أشاد لوكاتيلي بالفريق البيانكونيري كثيرًا، قائلًا عن اللقاء "بدأنا المباراة جيدًا جدًا، لكننا تراجعنا بقوة عقب هدفهم الأول. كان اختبارًا جيدًا لنا لكنها نتيجة ثقيلة".

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أضاف صاحب الـ21 عامًا "يوفنتوس بالتأكيد أفضل من الآخرين في إيطاليا. فنيًا، لا يوجد مقارنة مع الآخرين. مبروك لهم".

لاعب ميلان السابق أكد سعادته باللعب في ساسولو، مؤكدًا أنه يتطور ويؤدي جيدًا ويشعر بأهميته في الفريق، مضيفًا "دي زيربي أرادني، لكنه تركني على مقاعد البدلاء خلال بعض المباريات كذلك، لكني أرد له ثقته بي".