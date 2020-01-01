لوف يلمح إلى إمكانية عودة مولر إلى منتخب ألمانيا

مولر كان خارج حسابات لوف الفترة الماضية

ألمح يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني احتمالية عودة توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، إلى المنتخب.

وتواجد لوف، في مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

وقال لوف في تصريحات عقبت اللقاء: "لدينا لاعبون شباب جيدون في العديد من المراكز وعليهم أخذ فرصة".

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وواصل: "مثل ما حدث في 2010 كان الفريق بعد العديد من العناصر الشابة، وكان معنا مولر وحصل على فرصة".

وتابع: "مولر لا يزال لاعباً جيداً جداً، من الممكن أن ينضم خلال فترة التي تسبق اليورو، لأننا دائماً نحتاج إلى لاعبين رائعين".

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ويستعد المنتخب الألماني للمشاركة في بطولة اليورو، خلال الصيف القادم والمقرر إقامته في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

ومن جانبه قال مولر، حول بطولة اليورو: "لست مهتماً على الإطلاق، تركيزي كله حالياً مع بايرن وأن نحقق البطولات ونفوز بالثلاثية".