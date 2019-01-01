لوف: أنتظر مكالمة أوزيل

أوزيل خارج المانشافت الفترة الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، للحديث مجدداً عن قضية استبعاد نحم أرسنال مسعود أوزيل من تشكيلة المانشافت, وأكد أنه لم يتلق أي مكالمة من اللاعب.

لوف كان قد استبعد أوزيل من تشكيلة الفريق بعد نهائيات كأس العالم الأخيرة، الأمر الذي هاجمه صانع الألعاب وأشار لوجود شبهة عنصرية فيه.

وقال لوف مع "بيلد": "ليس لي أي علاقة مع أوزيل منذ أغسطس الماضي، في بعض الأحيان كمدرب يجب أن تتقبل بعض خيبات الأمل".

وأضاف: "أنتظرت أن يأتي مستشار الفريق ويخبرني أن مسعود يريد الحديث معي ويشرح لي الأمر".

اشتباكات بين جماهير أرسنال وتشيلسي عشية نهائية الدوري الأوروبي

🔵 لقد حان الوقت! 🔴 pic.twitter.com/qq8pY09gEz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

أسطورة أرسنال يرفض التخلي عن أوزيل

وعن نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي: "أنا محايد، نملك لاعبين في كلا الفريقين سبق ومثلوا المنتخب".

ويلعب طرفا العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأربعاء في باكو لحسم بطل الدوري الأوروبي وبطاقة الترشح لدوري الأبطال.