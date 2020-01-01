لوفرين يسخر مجددًا من صلاح: حادث سيارته يجلب الحظ

لقطة طريفة..

سخر ديان لوفرين، لاعب ليفربول، من صديقه المقرب محمد صلاح، بعد وصول الأخير لمقر تدريبات الريدز وزجاج سيارته مكسور.

وكان ليفربول قد عاد مجددًا للتدريبات مساء الأربعاء حاله كحال كل الأندية الإنجليزية للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي.

التدريبات لا تزال في مرحلتها الأولى بصورة فردية وبدون احتكاك جسدي أو أي نوع من الجماعية بين اللاعبين، مع إجراء فحوصات دورية لكورونا للتأكد من سلامة الجميع.

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وانتشرت صور لاعبي ليفربول وهم يصلون إلى مقر التدريبات بسياراتهم، وقد لوحظ أن زجاج سيارة صلاح كان مكسورًا، وبحسب تقارير الصحف الإنجليزية فإنه تعرض لحادثة بسيطة في طريقه للتدريبات.

بدوره، سخر لوفرين من صلاح من خلال صورة على إنستجرام كتب فيها "في المثل، يقولون إذا تغوط عليك طائر أو على شيء تملكه فإن هذا إشارة للحظ الجيد، ولكن ماذا لو تحطمت نافذة سيارتك؟ هل هذا حظ مضاعف؟".

ومن المعروف أن علاقة صلاح بلوفرين مميزة، حيث أكد المصري في أكثر من مقابلة أن اللاعب الأقرب له في كتيبة يورجن كلوب هو الدولي الكرواتي.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط ليُعلن بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن تُستأنف البطولة في منتصف شهر يونيو المقبل بدون جماهير حال تأكد سلامة اللاعبين والإداريين.