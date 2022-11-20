لوفرين: صلاح كرواتي .. ويشعر بالغيرة!

صلاح يدعم كرواتيا التي ستكرر إنجاز ليفربول

كشف ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول سيتواجد في كأس العالم 2022 بقطر من أجل دعمه.

وقال لوفرين في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء كرواتيا والمغرب: "صلاح يشعر بالغيرة بنسبة مائة بالمائة لكن الشيء نفسه سيحدث لي إذا كنت في مكانه".

وأضاف: "صلاح أخبرني أنه سيدعمني وسيرتدي علم كرواتيا، وأنا آسف لأنه ليس هنا".

وواصل قلب الدفاع الكرواتي: "بالنسبة لي من الرائع جدًا أن أكون في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، إذا أخبرني أحدهم عندما كنت طفلاً فلن أصدقه كانت مباراتي الأولى مع كرواتيا في عام 2009 ضد قطر".

وأكمل: "أعتقد أن الشباب سيعطون قوة جديدة للفريق إنها طاقة جديدة وعندما تنضم إلى المنتخب، فأنت تعلم ما هي المعايير فهي واضحة للجميع، لدينا كل ما نحتاجه؛ أنا أحب مزيج المحاربين المخضرمين والشباب".

وعن حظوظ وصيف العالم 2018 قال لوفرين: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تجتمع معًا مرة أخرى، يجب أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم عندما نثق بأنفسنا وفريقنا يكون كل شيء ممكنًا، فكرت عندما أتيت إلى هنا للفوز لقد قلت شيئًا مشابهًا في عام 2018 عندما خسرت أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وبعد عام فزنا بها كل شيء ممكن في كرة القدم".

#لوفرين لاعب منتخب كرواتيا يقول أن زميله السابق في ليفربول #محمد_صلاح يشعر بالغيرة من مشاركته في كأس العالم.. pic.twitter.com/36dHLcC5FT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2022

وأتم: "لقد وصلت إلى نهائيات كأس العالم تلك بعد خسارة نهائي دوري الأبطال ببعض السلبية ولكنني مليئ بالطاقة وأريد نتيجة جيدة، ما زلت أمتلك الطاقة والرغبة والإرادة، والميزة هي أن لدي الآن المزيد من الخبرة، أنا متحمس للغاية وأريد إثبات نفسي، سأبذل قصارى جهدي".