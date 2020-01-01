لوفرين: انتقمت من راموس لأجل صلاح وهذه طبيعة المنافسة مع ماني

لوفرين يكشف طريقته في الانتقام من راموس

أكد ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، أنّه تعمد ضرب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، في مباراة دولية انتقامًا لمحمد صلاح مشيرًا إلى طبيعة المنافسة بين المصري وزميله ساديو ماني.

لوفرين أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بعد تتويج الأخير بالدوري الإنجليزي ومن المتوقع انضمامه إلى زينت الروسي.

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وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف بعد تدخل من راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 تسبب في حرمان نجم ليفربول من المشاركة في أول مباريات مصر في كأس العالم.

وقال لوفرين في تصريحات صحفية: "واجهنا منتخب إسبانيا وتعمدت ضرب راموس وذلك للانتقام مما فعله في نهائي 2018 لمحمد صلاح، وبعدها تدخل لوكا مودريتش لتهدئة الوضع لكنني أخبرت راموس بأننا متعادلين الآن".

وتابع: "احترم ما يقدمه راموس لكنني لا أقبل تصرفاته بضرب اللاعبين في المباراة. خروج صلاح وقتها أضر بالفريق كثيرًا وحرمنا من التتويج باللقب".

وأردف: "المنافسة بين صلاح وماني مختلفة. من الجيد وجود هذه النوعية من المنافسة بين الاثنين في كرة القدم لأنّه يجعل كل لاعب يقدم أفضل ما لديه وهذا يعود بالنفع على الفريق".

الدولي الكرواتي واصل: "حينما لا يسجل صلاح في أي مباراة فإنه لا يلوم ساديو ماني ولكن يركز جهوده على تصحيح الأخطاء بهدف التحسن قبل المباراة القادمة".

واختتم: "محمد صلاح يجب أن يسجل أهدافًا أكثر من ماني ويمتلك عقلية رائعة تجعله قادرًا على التعامل مع الضغط بصورة جيدة وكذلك تطوير مستواه".

جدير بالذكر أنّ صلاح قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 سنة.