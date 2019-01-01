لوفتس تشيك: لا أجد سببًا للرحيل عن تشيلسي

صاحب الـ23 عامًا يُرحب بزيادة راتبه السنوي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال روبن لوفتس تشيك أنه لا يجد سببًا يدعوه للرحيل عن تشيلسي، مرحبًا في نفس الوقت بتحسين الجوانب المالية لتعاقده مع النادي.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع تشيلسي صيف 2021 ويرغب النادي في تجديده خاصة بعد حرمانه من التعاقدات خلال فترتي الانتقالات القادمتين، وخاصة أيضًا لرغبة لاعبيه إيدين هازارد وكالوم هودسون أودوي بالرحيل عن الفريق، وينتهي عقد الثنائي مع البلوز صيف 2020.

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وسُئل صاحب الـ23 عامًا عن مفاوضات تجديد العقد، فأجاب "لا أعلم، لا أعلم، تلك الأمور يُديرها وكيل أعمالي. أنا لا أفكر بهذا الآن. من المهم لي أن أركز على الوقت الحاضر، وأنا ألعب الآن وهذا يبدو جيدًا، ولذا لا أجد سببًا يدعوني للرحيل عن تشيلسي".

أضاف ضاحكًا حول إمكانية زيادة راتبه "لا سبب يدعوني للرحيل. إن حصلت على زيادة في راتبي، فهذا سيكون رائعًا".

ورفض اللاعب أخيرًا التعليق على حرمان تشيلسي من شراء اللاعبين خلال صيف 2019 ويناير 2020، مؤكدًا أنه ليس المخول بالحديث عن الأمر، ومشددًا في نفس الوقت أن ذلك يجب ألا يكون السبب ليلعب الشباب في الفريق، بل عملهم الجاد ولعبهم الجيد هو جواز سفرهم للفريق الأول.