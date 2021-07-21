لوشيسكو يطلب الاستعانة بجيوفينكو في اليونان

اللاعب الإيطالي على وشك الرحيل عن الأزرق

يطمح رازفان لوشيسكو مدرب فريق باوك اليوناني، في التعاقد مع سباستيان جيوفينكو لاعب وسط الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيوفينكو مرتبط بعقد مع الهلال يمتد لـ9 أشهر من الآن، وهناك اهتمام كبير بالحصول على خدماته من بعض الأندية الأخرى.

الهلال تلقى عرضًا إيطاليًا من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، منتظرًا الاجتماع مع جيوفينكو ووكيل أعماله.

فريق باوك اليوناني قرر الانضمام لسباق ضم نجم الهلال، حسبما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية بناء على طلب لوشيسكو مدرب الأزرق السابق.

ومن جانبها تدرس إدارة الهلال العرضين الإيطالي واليوناني بضم اللاعب، خاصة الأخير الذي يتمتع بجدية كبيرة، بعرض باوك شراء مدة الـ9 أشهر الباقية من عقد اللاعب الإيطالي.

ووفقًا للوضع الحالي، فأصبح من حكم المؤكد رحيل جيوفينكو عن الهلال بشكل نهائي هذا الصيف، بعد تجربة مميزة لصاحب الـ34 سنة.

وكان جيوفينكو قد انضم للهلال في 2019، وحقق لقبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشرفين.

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وبالنسبة للموسم الماضي فقد شارك اللاعب المخضرم في 22 مباراة وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف بقميص الأزرق.