لوشيسكو يُبعد جوميس عن مباراة الهلال والفتح

الزعيم خسر أخر مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف أمام النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال في منح راحة سلبية لبعض اللاعبين قبل مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

الزعيم خسر أخر مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف أمام النصر في الجولة التاسعة من البطولة المحلية.

ويأمل المدير الفني الروماني في تجهيز اللاعبين الأساسيين على رأسهم بافتيمبي جوميس من أجل وصوله لمستوى أفضل من الجاهزية عند مواجهة أوروا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر المُقبل بالرياض، قبل أن يطير إلى اليابان لخوض مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر.

وكان جوميس قد خضع لفحوصات طبية كشفت إصابته بكدمة بسيطة في الركبة، قبل أن يخضع لجلسة علاجية على هامش تدريبات الفريق.

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ويحتاج الهداف الفرنسي لراحة لمدة 3 أو 4 أيام، قبل العودة إلى تدريبات الجماعية للفريق الأول من جديد، وهو ما سيعمل عليه المدير الفني.