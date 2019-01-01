لوشيسكو: العابد لن يرحل وظهرنا بشخصية كبيرة أمام العدالة

مدرب الهلال يتحدث عن الفوز على العدالة بسباعية، وموقف نواف العابد من الرحيل.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفرق نادي الهلال السعودي، على أن كل ما تردد حول رحيل نواف العابد صانع ألعاب الفريق، ليس له أساس من الصحة.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن استقرار الهلال على رحيل نواف العابد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسط اهتمام من النصر والاتحاد لضمه.

لوشيسكو قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة العدالة: "نواف العابد لاعب مميز ومهم جدًا لنا، ونحتاجه كثيرًا في مباريات الفريق خاصة الفترة المقبلة".

المدرب الروماني تابع: "نحتاج لخدمات جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لضغط المباريات وصعوبتها الكبيرة، والعابد لاعب مهم، ولا يقل أهمية عن سالم الدوسري وكاريلو وغيرهم".

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رازفان أردف: "سنخوض مباراة كل 3 أيام، حتى شهر مارس المقبل، وكل لاعب لديه مهمة في هذه الفترة، من أجل تفادي الإرهاق والإصابات، ويجب على الجميع يعرف أنه مهم".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "أظهرنا شخصية كبيرة في مباراة العدالة اليوم، وكنا الأفضل، ولاعبي فريقي قدموا كل ما لديهم وأنا سعيد بالانتصار".

الهلال حقق الفوز على العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.