لوشيسكو: كنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر على خودرو الإيراني

المدير الفني لفريق الهلال يتحدث عن الفوز في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه استحق الفوز بنتيجة أكبر على نظيره شاهر خودرو الإيراني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

الهلال حقق الفوز على شاهر خودرو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة الفريق الإيراني لم تكن سهلة، ولكن فريقي هو من سهل اللقاء على نفسه، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف".

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المدرب الروماني تابع: "ما قدمه لاعبي الهلال يستحق نتيجة أكبر، ولكن الخصم كان يقاتل بكل بسالة بشكل دفاعي، وهو ما أجبر لاعبينا على أن يكونوا تحت الضغط دائمًا في اللمسة الأخيرة".

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وبهذا الانتصار يتصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه باختاكور الأوزبكي بنفس رصيد النقاط، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وشاهر خودرو بالمركزين الثالث والرابع.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل.